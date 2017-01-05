Asker Eşlerine 31 İlde KPSS Operasyonu: 74 Gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen 105 askerin eşine yönelik 31 ilde operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın talimatıyla 31 ilde, FETÖ’nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadıkları belirlenen 105 askerin eşine yönelik başlatılan operasyonda şu ana kadar 74 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında, araştırma görevlisi, öğretmen, sosyolog, danışman, bilgisayar işletmeni kadrosunda çalışan memurlar bulunuyor. Şüphelilerden 75'inin halen devlet memuru olarak görevini sürdürdüğü belirlendi.
Şüphelilerden ikisinin eşinin albay, 14'ünün yarbay, 40'ının binbaşı, 40'ının yüzbaşı, 4'ünün üsteğmen olduğu tespit edildi.
Bazı şüphelilerin eşlerinin, FETÖ'ye himmet parası transferi yaptığı, FETÖ tepe yönetimiyle irtibatlı olduğu, Bank Asya'da para artış hareketi bulunduğu ve ByLock kullandığı belirlendi.
Şüpheliler hakkında, genel kültür-genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına ait soruları sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli deliller bulunduğu belirtildi.
Ankara'da 29, İstanbul'da 21, İzmir'de 5 kişi olmak üzere 105 kişi hakkında Türkiye genelinde 31 ilde operasyon yapılıyor.
Bu arada, hakkında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan Kevser Tümer'in eşi Binbaşı Musa Tümer'in NATO'da görev yaptığı, darbe girişiminin ardından Belçika'dan iltica talebinde bulunduğu belirtildi. Tümer'in ağabeyi Nuri Öztürk'ün de KPSS soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın tehdit edilmesine ilişkin davanın tutuklu sanığı olduğu öğrenildi.
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