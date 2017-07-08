ASİM: Bu Vahşet Kabul Edilemez

Basın Açıklamasının Tam Metni:

“Allah Adaleti, İyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder. Azgınlığı, kötülüğü ve fenalığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” Nahl Suresi: 90

Hepimizin malumu olduğu gibi önceki gün Sakarya’nın Kaynaşlı ilçesinde “insanım” diyen hiç kimsenin kabullenmesi mümkün olmayan menfur bir hadise yaşanmış ve Hamile ve savunmasız bir kadın küçük çocuğu ile hem tecavüze uğramış hem de canavarca bir hisle katledilmiştir.

MAKTULE BİR TEKME DE DHA’DAN GELDİ.

Hangi nedenle olursa olsun ve mağduru kim olursa olsun böyle bir sapıklığı ve cinayeti kabullenmemiz asla mümkün değildir. Kelimelerin ifade etmekte yetersiz kaldığı ve yüreklerimizin dumura uğradığı bu çirkin vahşetin kimi medya organlarında sulandırılarak olaya meşruiyet kazandırılması gayretleri ile sunulmaya çalışılması dikkatlerimizden kaçmamıştır. Özellikle DOĞAN HABER AJANSI’nın haber servisinde kullandığı dil ve üslup tamamen tahrik içermekte ve adeta yaşanan acıyı alkışlar niteliktedir. DHA’nın haberi servis ederken Kadının milliyetine ve güzelliğine atfen; “Suriyeli kadının güzelliği ile dikkat çektiği.. ” şeklinde kurduğu cümleler tecavüze ve cinayete adeta meşruiyet kazandırmak anlamı taşımaktadır. Böylesine büyük bir vahşeti sırf mağdur ve maktul SURİYE’li diye meşru gösterme gayretleri hangi medya ahlakı ile bağdaşmakta ve hangi insani değerle örtüşmektedir.?

Üç tarafı sularla dört tarafı dâhili ve harici düşmanlarla çevrili ülkemizin içinden geçtiği böylesine hassas bir dönemde başta DOĞAN Medyası olmak üzere yerel ve ulusal yayın yapan bütün kurumları sorumluluk bilinci ile hareket etmeye davet ediyoruz.

CEZALARIN CAYDIRICI OLMAMASI VAHŞETE DAVETİYE ÇIKARTIYOR..

Öte yandan ülkemizde bu tarz elim vak’alarda suçluya verilen cezaların caydırıcı olmaması da adeta sapıkları ve canileri suç işlemeye teşvik etmektedir. Hükümetin bu konuda caydırıcı tedbirler alması büyük bir önem arz etmektedir.

Bu vesile ile canice katledilen Emani Al-Rahmun’a ve masum çocuğuna Yüce Allah’tan rahmet ve merhamet diliyor cani ve katilleri de en şiddetli şekilde lanetliyoruz.