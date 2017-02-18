“Aşılarla İlgili Gerçeği Yazana 100 Bin Dolar Ödül Teklifi”

»Ana Sayfa»Sağlık
18.02.2017 02:58
“Aşılarla İlgili Gerçeği Yazana 100 Bin Dolar Ödül Teklifi”
ABD'li ünlü aktör, tartışmalı çocuk aşılarıyla ilgili "gerçeği yazacak" gazetecilere 100 bin dolar ödül teklifinde bulundu.

ABD'li ünlü aktör Robert De Niro, tartışmalı çocuk aşıları konusunda haber yapacak gazetecilere 100 bin dolar ödül vermeyi teklif etti. 

De Niro, Washington'da katıldığı bir panelde, ABD'deki çocuk aşılarının güvenilirliğini sorguladı.

Çocukluk çağında uygulanan ve kızamık, kızamıkçık ve kabakulak (KKK) aşılarında civa bazlı koruyucu madde "timerosal" kullanımının otizme neden olup olmadığının araştırılması gerektiğine dikkati çeken Robert De Niro, bu konuda "gerçeği yazacak" gazetecilere 100 bin dolar ödül teklifinde bulundu.

De Niro, oğlu Elliot'ın timerosal içeren KKK aşısı yapıldıktan sonra otizme yakalandığını ileri sürüyor.

AA

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