Asıl Deşifre Olan Ne?

Haksöz Haber

Tüm Türkiye medyasında olduğu gibi, bugünkü Yeni Şafak’ta da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKYB) yapılan referandum ve bunun yansımaları geniş biçimde ele alınmış.

Konuyla ilgili olarak doğrulanması pek mümkün görünmeyen ama bu sıcak ortamda kimsenin pek tartışmayacağı iddialar da gündemleştirilmiş ve yükselen milliyetçi atmosfere paralel olarak Barzani-PKK işbirliği tezi tekrar ısıtılıp servis edilmiş.

Konuyla ilgili haberin giriş cümlesi şöyle:

“Referandum gerilimin ardından terör örgütü PKK/YPG ile Barzani yönetiminin ittifakı da deşifre oldu. İran, Irak ve Türkiye’nin üçlü kıskacında kalan Barzani’ye terör örgütünden destek geldi.”

Haberin ayrıntılarında ise şunlar söyleniyor:

“…Türkiye ile Irak’ın Habur’da ortak tatbikat yapacağını duyurmasının ardından Suriye’den yola çıkan 200 araçlık PKK/PYD konvoyu Semelka üzerinden Duhok’a gitti. En az bin terörist ve ağır silahların bulunduğu konvoyun, Türkiye sınırındaki Zaho’ya geçeceği ve burada TSK’nın olası harekatında ilk hatta savaşmayı planladığı öğrenildi.

Ayrıca PKK’lı teröristler Kerkük’e de sızdı. Barzani’nin önceki gün Kekük’e yolladığı güçler arasında ağır silahlarla donatılmış 200-250 PKK’lı teröristin gönderildiği öğrenildi.”

Barzani ile PKK’nın birbirlerine rakip, daha ötesi düşman olduklarını dünya alem biliyor ama gazete bunu bilmiyor demek ki! Ya da bugünlerde ne bildiğimizden ziyade neyi gündemleştirdiğimiz daha önemlidir diye düşünmüş olmaları da mümkün elbette!

Yani neymiş: Türkiye düşmanlarının ittifak içinde oldukları deşifre olmuş!

Hemen bu büyük komplo haberinin yanında ise şu haberi okuyoruz:

“Tatbikatta 3’üncü safha başladı: Irak askerleri de geldi

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikatta 3’üncü safha başladı. Tatbikat alanında tank ve diğer zırhlı araçlar manevra yaptı. Irak askerleri de zırhlı midibüslerle alana getirildi.”

Bu haberi gazete Türkiye ve Irak bayraklarının bir arada görüldüğü tank resimleriyle vermeyi tercih etmiş.

Şimdi düşünelim: Irak ordusu denilen Amerikan işbirlikçisi ve İran’ın emir eri İbadi yönetimindeki katil sürüsü ile Türkiye ortak tatbikat yapacak ve bunu gazete bir meziyet, bir sevinç haberi olarak sunacak. Bu durum acaba ilkesizliğin, ölçüsüzlüğün deşifre olması demek değil midir?