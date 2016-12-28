“Asgari Ücret En Az Bin 750 Lira Olmalı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Böke, “CHP olarak, emekçilerin insânî koşullarda yaşaması için asgari ücretin en az bin 750 lira olması gerektiğini savunuyoruz.” dedi.

Asgari ücret zammı için yapılan görüşmelere değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, “Şu anda 6,5 milyon asgari ücretlinin aldığı net ücret bin 300 lira. Bu bin 300 liraya mahkûm edilmiş 6,5 milyon asgari ücretli için açlık sınırı bin 416 lira.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 4 bin 665 lira olduğunu belirterek, asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Böke, şunları söyledi:

“Biz, TÜİK’in 2017 yılı için tek bir kişinin asgari geçim standardını bin 668 lira 90 kuruş olarak belirlediği bir Türkiye’de, bin 300 liralık bir asgari ücreti asla kabul etmiyoruz. CHP olarak, emekçilerin insânî koşullarda yaşaması, çalışanların yoksulluğa mahkûm edilmemesi, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için asgari ücretin en az bin 750 lira olması gerektiğini savunuyoruz.”