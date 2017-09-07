Asgari Geçim Sınırı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan Ağustos 2017 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2 bin 587,59 TL olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 5 bin 334,15 lira olarak belirlendi.

Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 0,21 oranında arttığını gösterdi. Çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki aya göre yüzde 0,52 oranında yükseldi ve bin 997,46 Lira olarak hesaplandı. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2017 yılı ağustos ayında 2 bin 5,43 Lira olarak tahmin edildi.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ağustos 2017 verilerine göre günlük 40,63 TL olduğu belirlenirken, ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise bin 218,93 TL oldu. Ağustos 2017 itibarı ile ortalama 2 bin 977,68 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 40,93'ünü oluşturdu.

TÜİK verilerinde 786,50 TL olarak belirlenen kira gideri ise Ağustos 2017 ortalama maaşının yüzde 26,41'ine denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 67,34'ünü yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 32,66'sı kaldı. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Ağustos 2017 maaşından geriye yalnızca 972,51 TL kaldı.