ASELSAN'a FETÖ Operasyonu

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
09.03.2017 10:44
ASELSAN'a FETÖ Operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ASELSAN’da görev yapan 84 kişi hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ASELSAN'da görev yapan toplam 84 kişi hakkında FETÖ/PDY yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiası ile 4 ilde 86 farklı adreste eş zamanlı arama yapılıyor.

“Silahlı terör örgütü yönetmek veya üyesi olmak” suçlarından hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 43'ünün yakalandığı, operasyonun devam ettiği öğrenildi.

 

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