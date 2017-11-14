ASEAN Zirvesi'nde Myanmar'a 'Arakan' Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 31. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Myanmar'dan yüz binlerce sığınmacının Bangladeş'e dramatik bir şekilde geçişine dair derin endişelerimi saklayamıyorum." ifadesini kullandı.

ASEAN ülkelerinin insani yardım çabalarını takdir ettiğini söyleyen Guterres, "Bu durum, müzmin bir trajedinin endişe verici şekilde tırmanması ile bölgede istikrarsızlık ve radikalleşmenin muhtemel bir kaynağıdır." diye konuştu.

ASEAN'DAN ARAKAN ÇAĞRISI

Zirvede, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların yurtlarına dönmesinin sağlanması çağrısı yapıldı.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque Jr, Manila'da düzenlenen basın toplantısında, zirvede katılımcı ülke temsilcilerinin Arakanlı mültecilerin durumuna ilişkin kaygılarını dile getirmelerinin ardından Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin Bangladeş'teki Müslüman sığınmacıların Arakan'a dönüşünün sağlanacağına dair güvence verdiğini açıkladı.

Roque Jr, sığınmacıların dönüşünün Myanmar ile Bangladeş arasında varılan anlaşmanın ardından üç hafta içinde başlamasını beklediklerini belirtti.

TRUDEAU'DAN SUU Çİİ'YE MESAJ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Suu Çii ile yaptığı kişisel görüşmede Myanmar liderine süregelen insani krize "adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulması" mesajını ilettiğini belirtti.

Trudeau, Myanmar özel temsilcisini Arakan'daki krizin çözümü için diplomatik çabalara destek sağlamak üzere görevlendirdiğini kaydetti.