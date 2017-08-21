“Artık Evlilik Programları Olmayacak”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Ellialtı, evlilik programlarının devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA’da yer alan habere göre, Ellialtı, bu tür programların canlı yayın olması ve içeriğinde özel hayatın ifşa edilmesi, kavga-dövüş, sunucuların kışkırtması veya medyatik tiplerin yer alması nedeniyle izleyiciler tarafından tercih edildiğini söyledi.

“Müeyyidelerin Ceza Oranları Ağırlaştırıldı”

Bu dönem RTÜK’ün Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen yasal sorumlulukları uygulamakta kararlı olduğunu vurgulayan Ellialtı, şöyle konuştu:

“29 Nisan 2017 tarihinde 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlandı. Bu kararname ile evlilik ve arkadaşlık bulma programlarında uygulanan müeyyidelerin ceza oranları ağırlaştırıldı. Daha önce bu tarz programlara yayıncıların brüt gelirlerinin yüzde 1’i veya 3’ü oranında ceza uygulanırken bugün yüzde 5’e kadar ceza uygulanabilmektedir. Bu ciddi rakamlara tekabül etmektedir. Ayrıca, program durdurma cezası da uygulanabilmektedir. Buna rağmen evlilik programlarına eğer yapılırsa çok ciddi müeyyideler uygulayacağız.”

“Yayıncalarımızla Görüştük”

Evlilik programlarını yayımlayan televizyon kanalları ile görüştüklerini dile getiren Ellialtı, “Yaz döneminde bütün yayıncılarımızla görüştük. Özellikle evlilik programı yayımlayan kanallarla. Yayıncılarımızla görüştüğümüz kadarıyla bu dönem evlilik programları olmayacak. Kendileri de bu tarz programlar yapmak istemediklerini, ekranda da bu tarz görüntülerin çirkin durduğunu belirttiler. Bu dönem farklı bir format olacaktır.” ifadelerini kullandı.