Arsal’dan Tahliye Edilen İlk Kafile Selametle İdlib’e Ulaştı

Lübnan-Suriye sınırında Hizbulesed ile Heyet Tahrir Şam arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından yaklaşık 7 bin kişiden oluşan konvoyun ilk kafilesi Suriye'nin kuzeyindeki İdlib iline vardı.

Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal bölgesinden 117 otobüsle dün akşam saatlerinde yola çıkan konvoyun ilk kafilesi İdlib'e ulaştı.

Rejim karşıtı direniş gruplarından Heyet Tahrir Şam üyeleri ve mültecilerden oluşan kafilenin misafirhaneler ve sığınmacı kamplarına dağıtılması bekleniyor.

AA’nın aktardığına göre İHH Suriye Çalışmaları Babül Hava Ofisi sorumlusu Şuayip Altun yaptığı açıklamada, "İHH olarak Arsal'dan gelen sivilleri Hama'da karşıladık. Onlara acil gıda malzemeleri ulaştırdık." dedi.

Altun, "Hama iline bağlı Rahcan bölgesindeki karşılama noktasında büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olan sığınmacılara 20 büyük 20 küçük çadır, 6 bin acil gıda paketi, 10 bin adet 1,5 litrelik su ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin güneybatısında, Lübnan sınırı yakınında yaşayan Suriyeliler, Mart 2011'de iç savaşın patlak vermesinin ardından Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal bölgesine sığınmıştı.

Buradaki kamplara yerleşen yaklaşık 70 bin Suriyelinin Esed rejimi ve müttefiki Hizbulesed’in saldırılarına maruz kalmasının ardından, Heyet Tahrir Şam bünyesindeki bazı silahlı gruplar bölgede örgütlenmişti.

Hizbulesed ve Heyet Tahrir Şam arasında yaklaşık 1 aydır süren yoğun çatışmalardan sonra, grubun İdlib iline çekilmesi şartıyla, 27 Temmuz'da ateşkes sağlanmıştı.