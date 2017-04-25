Arkansas’ta İki Hükümlü Daha İdam Edildi!

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Arkansas eyaletinde idam cezasına çarptırılan iki hükümlü zehirli iğne ile infaz edildi.

Euro News’ta yer alan habere göre, hükümlülerden Jack Jones’un zehirli iğnenin vücuduna enjekte edilmesinin ardından 14 dakika boyunca can çekiştiği belirtildi.

“Ölümünün Gerçekleşmesi 14 Dakika Sürdü”

Jones’un infazını izleyen yerel bir muhabir gördüklerini şu sözlerle aktardı:

“İki dakika boyunca konuştu. Görebildiğimiz tek şey zorla nefes almasıydı. Ölümünün gerçekleşmesi 14 dakika sürdü.”

Temyiz Talepleri Reddedildi

Jones’un ölümünün uzun sürmesinden sonra ikinci hükümlü Marcel Williams’ın infazı, avukatının talebi üzerine, bir süre geciktirildi ancak daha sonra o da gerçekleştirildi.

Bu arada her iki hükümlünün son dakikada yaptığı temyiz talebi Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Neden İdam Edildiler?

Hükümlülerden Jack Jones, birden fazla kadına yönelik tecavüz ve cinayet suçlarından idam cezasına çarptırılmıştı.

Marcel Williams’ın da 1994 yılında genç bir kadını kaçırarak tecavüz ettiği ve ardından onu öldürdüğü belirtiliyor.

2000’den Beri İlk Kez Aynı Anda İki İnfaz

Böylece Arkansas’ta idam cezasına çarptırılan 8 hükümlüden üçünün infazı gerçekleşmiş oldu.

Ülkede 2000 yılından bu yana ilk kez aynı günde iki infaz gerçekleştirildi.