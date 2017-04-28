Arkansas’ta Bir Haftada Dördüncü İdam Cezası da İnfaz Edildi!

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Arkansas eyaletinde idam cezalarının infazında kullanılan zehirli iğnelerin son kullanma tarihinin nisan ayında sona erdiğinin açıklanmasının ardından infazlar birbirini izledi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ilk idamdan birkaç gün sonra iki kişinin daha idam edilmesinin ardından bir hafta içerisinde dördüncü hükümlü de idam edildi.

Euro News’ta yer alan habere göre, 38 yaşında olan Kenneth Williams cinayetten suçlu bulunmuş ve idam cezasına çarptırılmıştı.

Resmî makamlar dört idam hükümlüsüne verilen cezanın daha infaz edilmesini programlamıştı ancak yargıya yapılan başvurular bu dört kişi için infazın ertelenmesiyle sonuçlandı.