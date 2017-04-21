Arkansas'ta 12 Yıl Sonra İlk Kez Bir İdam Cezası İnfaz Edildi!

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21.04.2017 14:42
Arkansas'ta 12 Yıl Sonra İlk Kez Bir İdam Cezası İnfaz Edildi!
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Arkansas eyaletinde 12 yıl sonra ilk kez bir idam cezası infaz edildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Arkansas eyaletindeki bir hapishaneden yapılan açıklamada, 1993’te bir kadını demirle döverek öldürmekten hüküm giyen 51 yaşındaki Ledell Lee’nin zehirli iğne ile infaz edildiği duyuruldu.

Euro News’ta yer alan habere göre, hükümlünün avukatları, Lee’nin 20 yıldır hapis yattığını ve masum olduğunu öne sürdü.

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İnfaz Kararlarının 4’ü Süresiz Ertelendi

Böylece eyalette nisan ayında yapılması planlanan 8 infazdan ilki gerçekleşmiş oldu. Ancak avukatların yaptığı itirazın ardından Yüksek Mahkeme 4 infazın süresiz olarak ertelenmesine karar verdi.

İdamların, infazlarda kullanılacak zehirli iğnelerin son kullanma tarihinin nisan ayında sona erdiği için öne alındığı belirtildi.

İnfaz Kararları Protesto Edildi

Ülkede büyük tartışmaya yol açan infaz kararlarının ardından çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler idam cezasının tamamen kaldırılmasını istedi.

İdamların infaz edilmesi hâlinde, 1976’dan bu yana ülke tarihinde ilk kez bu sayıda hükümlü bu kadar kısa sürede idam edilmiş olacak.

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