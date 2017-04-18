Arjantin’de Tribünden İtilen Taraftar Hayatını Kaybetti!

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18.04.2017 17:49
Arjantin’de Tribünden İtilen Taraftar Hayatını Kaybetti!
Arjantin’de 22 yaşındaki taraftar, linç girişiminden kaçarken 5 metre yükseklikten itildi, hayatını kaybetti.

Arjantin’de Belgrano-Talleres maçında 22 yaşındaki taraftar Emmanuel Balbo, Belgrano forması giymesine rağmen karşı takımın taraftarı olduğu düşünülerek linç girişimine uğradı.

Genç taraftar, korkarak tribünden aşağıya doğru indi. Çıkmak isterken kapının üzerindeki boşluktan itildi ve 5 metre yükseklikten düştü. Başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, Balbo, iki gün sonra hayatını kaybetti.

Yargıç Lilliana Sanchez, saldırıyı kışkırttığı belirtilen dört kişinin tutuklandığını ve 34 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Balbo’nun babası büyük oğlunu da 4 yıl önce bir kazada kaybettiği bilgisini verdi.

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