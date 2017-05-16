“Arınma ve Muhasebe Ayı Ramazan”

Tufan Caymaz'ın sunumunun özeti:

2/Bakara -183: "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı."

Ramazan ayı, Kur'an ayı...

Evet dostlar,oruç/ramazan acıkma ayı değildir. Sezai Karakoç'un ifadesiyle: "Oruç da acıkır." Ya da son zamanlarda yaygın olan :" Ey oruç,tut bizi/beni!" söylemi çok güzel.

Ramazanda şeytanların bağlanması şeytan veya kafirlerle ilgili olmayıp bilhassa mü'minle ilgilidir. Çünkü şeytan müsade verilenlerdendir, bu sebeple Allah onu bağlamaz ve rabbimiz vaadinden asla dönmez.

Bizi ihya ve inşa edecek bir oruçtur bağlayan. Burada bağlanma mü'minedir.

Orucu biz tutarız ama oruç da bizi tutar.

Yani seni her türlü şeytani, nefsani duygulardan arındırıp vahiyle buluşmaya sevk eden bir oruç.

Ramazan bize zamanın/vaktinin kıymetini bilmeyi hatırlatıyor. Geceleyin kalkıp ibadet/sahur etmeyi yani gecenin kıymetini bilmeyi. Sahur terbiye eder kişiyi bu noktada.

Ramazan istiaze ile vahye yönelmeyi onu okumayı ve anlayıp hayata geçirmeyi sağlar/vesile olur. İstiaze ile yapılmayan bir okuma şeytanidir bu anlamda.

Kitab-ı Kerim'in indiği ayın oruçlu bir aya/güne gelmesi bizim için manidardır. Bunun üzerine çok tefekkur etmeliyiz.

Ramazan ayının son 10 gününde Hz.Peygamber'in itikafa girdiğini görüyoruz kardeşler. Bunu niçin yapar peygamber?

Burada resulullahin maksadı vahyin verdiği mesajı/gayeyi anlamaya yönelik bir durumdur. Yoksa peygamber Kur'an'ı yüzeysel okumak için okumuyor. Derinlemesine bir vahyi anlama gayretidir. İşte bizi de arındıracak bir okuma örneğini görüyoruz. Bizim de okumalarımız böyle olmalıdır.

Peygamberin yaptığını mukabelelere indirgeyip sadece yüzeysel bir Kur'an okuma şekline getirdiler/getirdik.

Maksat bu muydu acaba?

Değerli kardeşler, geçmişte İslami camiaların/hareketlerin de bu hatayı yaptığını gördük/şahit olduk.

Yüzeysel gir okuma ile ahkam kesmeler vs vs.

Halbuki ihya ve inşa temelli bir okumayı Rabbimiz murad ediyor bizden. Kendini inşa eden bir Kur'an okuma ve oruç tutmayla toplumu da bu bilinçle dönüştürmekle mükellefiz.

Ramazan bir yılın muhasebesidir. Bir arınma, filtreleme sistemidir. Ben bir yıl içerisinde vahyi ne kadar anladım? Onu hayatıma ne kadar geçirdim ve insanlara ulaştırabildim mi?

Ramazan ayının diğer bir kazanımı da yardımlaşmaktır. Yani infak etmek,zekat ve sadaka bilinci oluşturmak.

Burada aç kalan kişi nefsine gem vurarak onu terbiye eder. Yoksulun ve ihtiyaç sahibinin durumunu anlamaya gayret eder. Empati kurar.

Müslümanın malıyla imtihanı kolay değildir kardeşler,gerçekten zordur.

Bu imtihanı başarıyla sonuçlandırana ne mutlu!

Ramazanın diğer bir artısı nafile ibadetlerdir.Teravih bunlardan biridir. Aslında peygamberin gece namazıdır teravih. Burada teravih vardır yoktur tartışmasına girmeyeceğim. Bize düşen bizim için artı değer anlamındaki nafilelerin içini doldurmak ve çoğaltmaktır. Peygamber işte böyle bir ayı dolu dolu geçiriyordu.

Rabbim bizi bu ayda vahyin bilinciyle aydınlanmayı ve insanlara örnek olmayı nasip etsin inşallah!