Aras Kargo'ya Ticari Kayyum Atandı
Aras Kargo Anonim Şirketi'ne şirketin A grubu hissedarı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Evrim Aras'ın yapmış olduğu başvuru neticesinde İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ticari kayyum atandı.
Aras Kargo tarafından yapılan açıklamada, şirketin dünya markası olma stratejileri kapsamında 2013 yılında ortak olduğu Austrian Post’un yatırım planları dahil, şirketin gelecek vizyonu ile ilgili verdiği hiçbir sözü tutmaması, şirketin büyümesini engellemesi ve tüm bu planlı adımların sonucunda da şirketin yüzde 50 hissesini daha alma talebini iletmesi neticesinde ortaklığın sona erme noktasına geldiği bildirildi.
Açıklamada, Evrim Aras'ın, yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde 6 aydır yönetim kurulunun faal olarak görev yapamaması ve bu durumun şirketin günlük faaliyetlerini, özellikle kritik önem taşıyan yatırım süreçlerini ve bir Türk markası olan Aras Kargo'nun vizyonunu olumsuz etkilemeye başlaması üzerine konuyu ticaret mahkemelerine taşıdığı belirtilerek, tüm bunlara ilave olarak yabancı ortağın şirket içerisinde yürüttüğü planlı çalışmalarına yönelik de ek hukuki süreçleri başlattığı kaydedildi.
Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Evrim Aras'ın Avusturyalı azınlık ortağıyla ilgili güven ortamının kalmaması ve yabancı ortağın ortaklığın başından beri şirketin değerini düşürmeye yönelik planlı adımlar atması nedeniyle, Aras Kargo'nun büyümesine destek verecek kararların alınması hedefiyle yapmış olduğu hukuki başvurular sonuç verdi ve bugün İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Aras Kargo’ya ticari kayyum olarak İleri Akıncı atandı. İlk aşamada 3 ay süresince görev yapacak olan Akıncı, sektöründe lider ve bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla yürüyen bir Türk şirketinin yeniden güçlenerek yoluna devam edebilmesi için şirketin kritik kararları konusunda çözüm üretilmesine destek olacak ve en önemlisi şirketin menfaatlerini koruyacak.
Özellikle şirketin günlük finansal süreçlerinin kasıtlı olarak engellenmesi ve birçok önemli yatırımın göz ardı edilmesi gibi kritik sorunlarda da çözüm sağlayacak. Şirketimizin; küçük ortağı Austrian Post tarafından, ülke olarak yaşadığımız olumsuzluklar ve içinden geçtiğimiz kritik dönemler fırsat bilinerek ele geçirilmeye çalışılmasına ve ülkemizin ve sektörün önemli bir değeri olan Aras Kargo’ya zarar verilmesine asla izin vermeyeceğimizi belirtir, geçmişe dönük her türlü konunun hukuki çerçevede inceleneceğini de kamuoyunun bilgisine sunarız."
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