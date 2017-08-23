Arap Zannettikleri İsrail Askerlerine Saldırdılar!

İsrail’in işgalci ordusuna mensup iki asker, Hayfa’da bulunan bir yerleşim biriminin parkında cuma gecesi saldırıya uğradı.

Parkta oturan genç yaştaki Siyonist yerleşimciler, askerlerin Arap olduklarını zannettiği için nargile malzemeleri ve çevrede buldukları sert cisimlerle askerlere saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan askerler tedavi için hastaneye kaldırıldı.

“Bunlar Arap, Diye Bağırıyorlardı”

Saldırıya uğrayan iki işgalci asker, Channel 7’ye yaptıkları açıklamada, saldırıya uğramadan önce yerleşimcilerin “Bunlar Arap...” diye bağırdığını söyledi. Yaralı askerlerden biri “Bize saldırırken Arapları aşağılayıcı sözler söylüyorlardı.” dedi.

Olayı okuyucularına aktaran Ynet News ise işgalci İsrail polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığını, olayın askerlere eşlik eden bir kadın nedeniyle çıkmış olabileceğini bildirdi.

“Biz Nasıl Bu Kadar Alçalabildik?”

Yaralı askerlerden birinin babası oğlunun hastanede olduğunu öğrenince polisi aradı.

Ynet News’e konuşan baba, “Tatildeki askerler sırf Arap gibi göründükleri için bir çetenin saldırısına uğruyor. Tam bir rezalet. Linç edildiler, ölümle sonuçlanabilirdi. Biz nasıl bu kadar alçalabildik? Arap olsalar dahi onlara zarar mı vermemiz gerekiyor? Şoktayız ve yasaları çiğneyenlerin adalate teslim edilmelerini bekliyoruz.” dedi.

Kaynak: Mepa News