Arap Milletvekili Basil Gattas Knesset’ten İstifa Etti
İsrail parlamentosundaki (Knesset) Arap asıllı Milletvekili Basil Gattas, Knesset başkanlığına istifa dilekçesini sundu.
Knesset’teki Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Gattas, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün istifa dilekçemi, dört yıl elimden geldiğince halkımı temsil etmeye çalıştığım, Knnesset başkanlığına sundum. Knesset, benim iş yerim değil, benim için mücadele alanıydı. İstifa etmekten dolayı üzgün değilim. Başka mücadele alanları bizi bekliyor." dedi.
İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrail Başsavcılığı, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilere kaçak yollarla cep telefonu temin ettiği gerekçesiyle Gattas'ın iki yıl hapis cezasını fiili olarak çekmesi talebinde bulunacak.
Cuma günü yaptığı basın toplantısında Gattas, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilere kaçak yollarla cep telefonu temin ettiği gerekçesiyle hakkında verilen "2 yıl hapis cezasını ve görevinden istifa etmeyi" kabul edeceğini açıklamıştı.
Milletvekili Gattas, 22 Aralık'ta milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından İsrail polisince gözaltına alınmıştı. Filistinli tutuklulara yasa dışı yoldan telefon temin etmekle suçlanan Arap milletvekili, İsrail mahkemesi tarafından 10 günlük ev hapsine mahkum edilmişti. Mahkemenin kararında Gattas'ın, Knesset'teki genel kurul toplantılarına gözetmenler eşliğinde katılabileceği belirtilmişti.
AA
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