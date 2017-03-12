Arap Gazetecilerden Hollanda’nın İkiyüzlüğüne Tepki

Arap basının önde gelen gazetecileri, Hollanda’nın demokrasideki iki yüzlü tutumuna sessiz kalmadı.

Arap basının önde gelen gazetecileri, Hollanda’nın demokrasideki ikiyüzlü tutumuna sessiz kalmadı. Sosyal medya hesaplarından tepki gösteren gazetecilerin paylaşımları Arap medyasında büyük ilgi gördü.

El Cezire muhabiri Faysal Kasım, sosyal medya hesabından “Batı, Türkiye’yi büyük ülkelerden biri haline getiren Erdoğan’a baskı yaparken, ülkesini yıkıma götüren ve başarısızlığa uğratan Esed’e hiçbir yatırımda bulunmuyor.” açıklamasıyla Türkiye’ye destek verdi.

Öte yandan Orient News’in yazarlarından gazeteci Gassan Yasin de “Batının sömürgeci aklı Müslüman Türkiye’nin tek başına gelişmesini ve atılım yapmasını anlayamıyor. Onlara göre Müslüman ya DEAŞ zihniyeti ya da onlara kul olanlar.” açıklamasını yaptı.

Cezayirli gazeteci Enver Malik ise, “Batı, Türkiye’de Erdoğan’ın sistemini tenkit ederken, Suriye’de Esed rejimine sesini çıkarmıyor çünkü Batı kendi ülkesine hizmet eden ve ileriye taşıyan İslam ülkelerine tahammül edemiyor.” ifadeleriyle Batı'nın demokraside ikiyüzlü tutumuna dikkati çekti.

AA