Arap Birliğinden Suriye'deki İnfazlara Tepki
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'de gizli bir hapishanede binlerce kişinin infaz edilmesine tepki göstererek, "bu durumun kabul edilemez" olduğunu belirtti.
Ebu Gayt bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Konuyla ilgili raporda anlatılan iğrenç ve insanlık dışı uygulamalar kabul edilemez. Eğer raporda bahsi geçen işkence ve infazlar doğru ise Suriye yönetiminin sert bir şekilde kınanması gerekir. Bunlar savaş suçu sayılır." ifadelerini kullandı.
Esed rejimini "adalet, kanun ve insan haklarına saygı göstermeye" çağıran Ebu Gayt, bu tür insanlık dışı uygulamaların Suriye'de durumu daha da trajik hale getireceği, toplum ve devletin parçalanmasına neden olacağını vurguladı.
Uluslararası Af Örgütü, iki gün önce yayımladığı raporda, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, gösterilerin başladığı 2011'in eylül ayından 2015'in sonuna kadar, Şam'daki Saydnaya Askeri Cezaevi'nde, çoğunluğu sivil 5 bin ila 13 bin arasında kişinin yargısız infaz edildiğini duyurmuştu.
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