Arap Birliği, Somali İçin Yardım Çağrısında Bulundu!
Arap Birliği, Somali’de yaşanan kuraklık nedeniyle üye ülkelere “acil yardım” çağrısı yaptı.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada Arap ülkelerini, aşırı kuraklık nedeniyle açlıktan ölümlerin görüldüğü Afrika Boynuzu ülkelerinden Somali’yle dayanışma içerisinde olmaya çağırdı.
AA’da yer alan habere göre, üye ülkeleri gerek Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı yardım kuruluşları gerekse de Arap Birliği’yle koordineli bir şekilde Somali’ye destek olmaya çağıran Ebu Gayt, acil yardıma muhtaç 6 milyondan fazla insanın 6 aylık temel ihtiyaçlarını gidermek için 825 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Somali’de “Ulusal Felaket”
Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Ulusal Kuraklık Komitesi ile 4 Mart’ta düzenlediği toplantıda, kuraklık sebebiyle son günlerde Bay bölgesinde 110 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ülke genelinde etkili olmaya başlayan kuraklığın yol açtığı insani krizle mücadele için “ulusal felaket” ilan etmişti.
Fermacu, Somali’de yaşanabilecek insani trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğini istemişti.
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