Arap Birliği Mescid-i Aksa İçin Olağanüstü Toplanıyor

Arap Birliği'nin, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki artan ihlalleri nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldığı belirtildi.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dün gerçekleşen yoğun telefon görüşmeleri ve Ürdün’ün talebi üzerine Arap Birliği’nin dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Birliğin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in yıllarca sürdürdüğü Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya karşı planlarını kınayarak, "Kudüs kırmızı çizgimizdir. Arap ve Müslümanlar ona zarar gelmesini kabul etmez. İsrail hükümeti ateşle oynuyor. İsrail, İslam ve Arap aleminde büyük bir krizin fitilini ateşliyor." diye konuştu.