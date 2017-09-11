Arap Aşiretlerden PYD Hamlesi: Gerekirse Sopalarla Savaşırız

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Konseyi’nin başkanı Şeyh Rafi Ukla er-Raco, yakın bir zamanda Ankara’da Konsey’in ilk toplantısını gerçekleştirmeye hazırlandıklarını söyledi.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, “Önümüzdeki günlerde Ankara’da çok önemli bir toplantı gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz.” diyen er-Raco, “Suriye’deki 65 aşireti temsilen 100 kişinin katılacağı bu toplanın çok önemli sonuçları olacak.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılacak olan temsilcilerin 35’inin Suriye’den, 11’inin de Körfez’deki ülkelerden geleceğini açıklayan er-Raco, diğer temsilcilerin ise Türkiye’de hazır bulunduğunu bildirdi.

Toplantının en önemli gündem maddesi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin Suriye’nin kuzeyinde ele geçirdiği “Araplara ait topraklardan” çıkarılması olacak.

“Dış ülkelerden” destek beklediklerini ifade eden er-Raco, aşiretlerin kararlılığını vurgulayarak, “Gerekirse onlara (PYD) karşı sopalarla savaşırız.” dedi ve hiç kimseden destek alamasalar dahi PYD ve Beşşar Esed’e bağlı güçlere karşı savaşmayı sürdüreceklerini belirtti.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Konseyi, mart ayında Rakka, Haseke ve Deyrizor’dan gelen 50 Arap aşiretinin temsilcisinin katılımıyla Şanlıurfa’da kurulmuştu. Konsey’in kuruluş toplantısında, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altında “Ortak Aşiret Ordusu” kurulmasına ilişkin karar alınmış ancak uygulamaya geçirilememişti.