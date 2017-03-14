Arap Aşiretler PYD/PKK, IŞİD ve Esed'e Karşı Ordu Kuracak
Suriye'de PYD/PKK ve IŞİD tarafından toprakları işgal edilen Arap aşiretlerinin liderleri, askeri ve siyasi bir oluşuma gitmek üzere çalışmalara başladı.
Suriye'nin Rakka, Haseke ve Deyr ez-Zor bölgelerinde yaşayan 50 Arap aşiretinin lideri, Harran Otel'de bir toplantı düzenledi.
"El Cezire ve Fırat Bölgesi Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Genel Kurultayı" adı altında düzenlenen toplantının teması, "Hep birlikte çabalarımızı Esed-Rus-İran ve Hizbullah ile DEAŞ ve PYD işgalini bitirmek için birleştirelim" şeklinde açıklandı.
Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Sözcüsü Mudar Hamad El-Esaad'ın imzasını taşıyan yazılı açıklamada da katılımcıların amaçları, Suriye'deki El Cezire ve Fırat bölgelerini terör örgütlerinden temizlemek için "El Cezire ve Fırat aşiretleri ordusu" kurulması şeklinde duyuruldu.
Açıklamada, yeni askeri yapının, Esed rejimi ordusundan ayrılan subaylar ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanları tarafından idare edileceği bildirildi.
Toplantıya katılan aşiretler adına açılış konuşmasını yapan Şuaytat aşireti lideri Şeyh Rafi er-Raco Ukla, "ABD, PYD'ye destek veriyor. PYD'nin DEAŞ'tan bir farkı yok. PYD, birçok aileyi evinden etti. 50'den fazla köyde Arapları tehcire zorladı." diye konuştu.
Ukla, Suriye topraklarında din ve milliyetçilik maskeleri kullanılarak terör estirildiğini belirterek, "Suriye'de yaşanan terörün yayılması ve yabancı savaşçıların ülkeye girişine göz yuman uluslararası toplum ve koalisyon, sorumluluklarını yerine getirmedi. Dolayısıyla bizler baştan beri şiddetin son bulması için ve teröre karşı güçlü bir mücadele verdik." dedi.
Suriyeli aşiret ve kabileler olarak terör örgütleriyle mücadelelerini sürdürdüklerinin altını çizen Ukla, "Uluslararası güçlere sesleniyoruz. Suriye'nin Fırat ve El Cezire bölgesini DEAŞ'ın, PYD'nin ve Esed'in teröründen temizlemede bize destek olsunlar." diye konuştu.
Ukla, ABD'nin de bu çağrıyı duymasını istediklerini dile getirerek, 3 milyon sığınmacıya kapılarını açan Türkiye'ye ile destekleri için Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti.
Ukla, "Umarız uluslararası toplum Suriye halkına destek verir, katliamlar ve tehcirler bir an önce durur. Rus ve İran işgali, PYD, DEAŞ ve Hizbullah terörü son bulur." ifadelerini kullandı.
AA
- Yorumlar 0
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- ÖSYM Yine Eline Yüzüne Bulaştırdı!
- Kamuoyu Bekliyor, İBB Susuyor!
- Kaya ve Himalaya Tuzu Daha mı Sağlıklı?
- Batı'nın Utanç Günlükleri
- “O Gece Hollanda Özel Timi’ne Ateş Etme İzni Verilmişti”
- “Filistinli Basil el-A’rac’ın Şehadeti”
- Avrupa Adalet Divanı Başörtüsü Yasağını Meşrulaştırdı!
- Sağlık Bakanlığı Güvensiz Ürünleri Açıkladı
- Kronik Nefret ve Korku Avrupa’yı Hızla Çürütürken
- Almanya’nın ‘Eski Türkiye’ Özlemi
- BM İnsan Hakları Raportörü Lee: Ölüm Tehditleri Alıyorum
- Almanya ve Fransa'dan Hollanda'ya Destek
- Avrupa Adalet Divanı Başörtüsü Yasağını Meşrulaştırdı!
- Kamuoyu Bekliyor, İBB Susuyor!
- ÖSYM Yine Eline Yüzüne Bulaştırdı!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- İran'da Muhalif Lider Kerrubi'nin Oğluna "Hapis Cezası"
- “O Gece Hollanda Özel Timi’ne Ateş Etme İzni Verilmişti”
- Batı'nın Utanç Günlükleri
- Almanya’nın ‘Eski Türkiye’ Özlemi
- Iraklı Kadın Parlamenterler: Çok Eşlilik Yasası Getirilsin
- Hollanda-Türkiye Ekonomik İlişkileri Mevcut Gerilimden Nasıl Etkilenir?
- İsviçre Gazetesi Manşetten “Hayır” Çağrısı Yaptı!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim