“Arakanlıların Maruz Kaldığı, İnsanlığa Karşı Suçtur”

Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyeti, Arakan’daki Müslümanların kurtarılması için uluslararası topluma bir an önce harekete geçme çağrısında bulundu.

AA’da yer alan habere göre, heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Myanmar’da Müslümanların maruz kaldığı, insanlığa karşı suçtur ve tüm İslam ümmetini hedef almaktadır.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Myanmar hükümetine bağlı silahlı güçler ile Budist rahipler tarafından Arakan’daki Müslümanlara karşı başlatılan katliamların durdurulması için İslam dünyasının, yöneticilerin, siyasi partilerin ve etkin grupların en kısa sürede harekete geçmesi istendi.

Myanmar’da 1982’de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar “devletsiz” sayılıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “eziyet gören dini azınlık” olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.