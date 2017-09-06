Arakanlıları Taşıyan Tekne Alabora Oldu!

Emniyet Yetkilisi Yakub Ali, Arakanlı Müslümanların Bangladeş’e geçiş yollarından birisi olan Bengal Körfezi’nde dün gece Arakanlı Müslümanları taşıyan bir teknenin alabora olduğunu ifade etti.

AA’da yer alan habere göre, Ali, Bangladeş’in Shah Porir Dwip köyündekilerin, sabah saatlerinde kıyı bölgesinde 5 kişinin cansız bedenini bulduğunu kaydetti.

Yetkililer, teknede 35 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini ve can kaybı sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Bangladeş’e Yeni Mülteci Kampı

Öte yandan, Bangladeş Felaket Yönetimi Bakanlığı görevlisi Şah Kemal, Arakan’da saldırıların başladığı 25 Ağustos’tan bu yana Bangladeş’e geçen 123 binden fazla Arakanlı Müslümanın barınması için yeni bir kamp kurulmasının planlandığını duyurdu.

Yeni kampın, hâlihazırda Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların bulunduğu Cox’s Bazar kentinin Tyingkhali bölgesinde kurulmasının düşünüldüğünü söyleyen Kemal, kampın ne zaman hazır hâle geleceğine yönelik bilgi paylaşmadı.

Yerel yetkili Ali Hüseyin de yeni kamp planlarının hâlâ müzakere edildiğini ve hükümetin uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak “oldukça karmaşık bu durumu” ele aldığını belirtti.