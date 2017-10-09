Arakanlıları Taşıyan Bir Tekne Daha Alabora Oldu!

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Myanmar-Bangladeş sınırındaki Naf Nehri’ni geçerek Bangladeş’e ulaşmaya çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin, gece saatlerinde nehrin Bangladeş tarafında bulunan Shah Porir Dwip yakınlarında alabora olduğunu duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, arama çalışmalarında 10’u çocuk olmak üzere 12 Arakanlı Müslümanın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, 13 kişiyi kurtardı.

Kayıp 25 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Naf Nehri üzerinden Bangladeş’e kaçmaya çalışan Arakanlı Müslümanların bindiği tekneler olumsuz hava koşulları ya da teknelere kapasitesinin üzerinde insan alınmasından dolayı sık sık alabora oluyor.

25 Ağustostan Bu Yana Binlerce Müslüman Katledildi

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200’den fazla köy, ordu ve çeteler tarafından yok edildi.

Myanmar’da 1970’lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslümanın yüzde 84’ü çevre ülkelere göç etti.