Arakanlıları Taşıyan 2 Tekne Daha Alabora Oldu!

AA’nın Bangladeş basınına dayandırdığı göre, yerel emniyet yetkilisi Kanchan Kanti Das, Myanmar-Bangladeş sınırındaki Naf Nehri’ni geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanların bindiği iki teknenin sabah saatlerinde alabora olduğunu belirtti.

Her teknede 20-25 kişinin olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Das, yaşamını yitiren 18 aylık bir bebeğin cansız bedeninin Shamlapur bölgesinde Bengal Körfezi kıyısında polisler tarafından bulunduğunu kaydetti.

Das, “Diğer 10 Arakanlı Müslümanın cesedine de Teknaf bölgesindeki kasabaların Bengal Körfezi kıyısında ulaştık.” dedi.

On Binlerce Kişinin Sınır Bölgesindeki Bekleyişi Sürüyor

Myanmar ordusunun Arakan’da devam eden saldırılarında 25 Ağustos’tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60’tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar’dan Bangladeş’e geçmeye gayret ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), şu ana kadar 146 binden fazla Arakanlı Müslümanın Bangladeş’e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle can kaybı sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu söylüyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.