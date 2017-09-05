“Arakanlıları Malınız, Canınız ve Dilinizle Destekleyin”

Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çeteler tarafından Arakan’daki Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar hakkında Taliban’dan açıklama geldi.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, ordu ve çetelerin bir kez daha etnik temizliğe, evleri yakmaya ve Arakan’daki Müslümanları yerinden etmeye başladığı belirtilen açıklamada, “Myanmar ordusu, Kurban Bayramı’nın mübarek günlerinde Müslümanların köylerine saldırdı, 7 bin evi ateşe verdi ve çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan on binlerce mazlum Müslümanı yerinden etti.” denildi.

“Destek Açıklamalarını Memnuniyetle Karşılıyoruz”

“İslam dünyasındaki hükümetlerin, organizasyonların, medyanın ve seslerini yükselten şahısların Arakanlı Müslümanlara yönelik destek açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerinin de kullanıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Benzer şekilde dünya çapındaki Müslümanları, kendi mazlum kardeşlerini unutmamaya çağırıyoruz. Savunma, kurtarma, sığınma ve onlara her türlü yardım için paçaları sıvayın ve onlara karşı olanca gayretinizle İslami muhabbet-sevgi görevinizi yerine getirin.”

Uluslararası Medyaya Eleştiri

Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamların uluslararası medya tarafından hakkıyla ve düzgün bir şekilde yayımlanmadığının, aynı şekilde İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün de buna ciddi bir ilgiyle yaklaşmadığının savunulduğu açıklamada, “Bizim bakışımıza göre bu yalnızca adaletsiz ve elim değildir, bu insanlık ve insani sevgi çağrılarıyla çatışmaktadır.” denildi.

“Müslümanlar Kardeştir”

Müslümanların kardeş olduğunun da hatırlatıldığı açıklamada, şunlar dile getirildi:

“İnsan hakları iddiasında bulunan etkisiz kişilerin desteğini beklemeyin, bunun yerine siz kendi elinizdekilerle Arakan’ın mazlum Müslümanlarına yardım edin, kurtuluşları için Allah’a dua edin, onları malınız, canınız ve dilinizle destekleyin ve onların zulme uğramış sesini yükseltin ki zulmün gölgesi onların başlarından kalksın.”