Arakanlılar İçin ABD Yönetimine Baskı Çağrısı

Myanmarlı Müslümanların haklarını savunan ABD merkezli Burma Görev Gücü isimli sivil toplum örgütünün başkanı Robert Marro, ABD’nin Virginia eyaletindeki George Mason Üniversitesi’nde Arakanlı Müslümanlar hakkında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, tüm yurttaşların Arakan’daki haksızlıklar konusunda bilgi sahibi olup, soykırımı durdurmak için harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekti.

AA’da yer alan habere göre, son günlerde medyada yer alan haberler sayesinde insanların Arakan’da neler yaşandığına dair bilgilenmeye başladığını ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Marro, “Fakat bu yetmez. Myanmar’ın Washington Büyükelçiliği’nin önünde yürümek dışında şeyler yapmalıyız.” dedi.

Marro, ABD Kongresi’nin konuyu gündemine alarak Washington yönetimini şiddete karşı tavır almaya zorlaması gerektiğini belirtti.

“Yüz Binlerce Kişinin Yardıma İhtiyacı Var”

Panelde moderatörlük yapan ABD Barış İçin Dinler İttifakı sözcüsü Naeem Baig de Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak komşu Bangladeş’e göç eden yüz binlerce kişinin yardıma ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Baig, herkesi elinden geldiğince göçmenlere destek sağlamaya çağırdı.

“Bu Bir Soykırım”

AA Washington muhabiri Safvan Allahverdi de panelde söz alarak gazeteci olarak bölgede gördüklerini paylaştı. Arakanlı Müslümanların maruz kaldıklarının “zulüm ötesinde” olduğunu söyleyen Allahverdi, “Bir insanın nasıl bu kadar gaddarca şerler yapabildiğini aklım almıyor.” diye konuştu.

Allahverdi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun süregelen bir soykırım olduğu kesin. Korkarım ki yetkililer bunu tam anlamıyla idrak edene dek Arakanlı Müslümanların kaderi geçmişte Ruanda ve Bosna’da yaşananlardan farklı olmayacak.”