Arakanlılar Bangladeş Sınırında Mayına Bastı!

AA’nın Bangladeş’te yayımlanan “Dhaka Tribune” gazetesine dayandırdığı haberine göre, Myanmar sınırının yakınındaki Bandarban bölgesinde sınıra yerleştirilmiş bir kara mayını Arakan’daki şiddet olaylarından kaçan göçmenlerin geçişi sırasında patladı.

Patlamada üç Arakanlı Müslümanın hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü Fotoğraf Yayımlamıştı

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Arakan ile Bangladeş arasındaki sınır bölgesinde, saldırılardan kaçan Arakanlıların evlerine dönüşlerini engellemek amacıyla sınıra mayın döşediğini söylemişti. Örgüt, köylülerin sınır hattında buldukları ve etrafını kazarak açığa çıkardıkları bazı mayınların fotoğraflarını yayımlamıştı.

Bangladeş, Myanmar’a Nota Vermişti

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Myanmar’ın Dakka’daki maslahatgüzarı Aung Myint’i bakanlığa çağırarak Myanmar’a Arakan’da yaşanan olaylar hakkında protesto notası vermişti. Notada Dakka yönetiminin Myanmar’a bağlı güçlerin Bangladeş sınırına mayın döşediğine dair gelen bilgilerden endişe duyduğu aktarılmıştı.

Bangladeş’e Geçenlerin Sayısı 290 Bine Ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl ekim ayından bu yana Arakan’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 290 bine ulaştığını bildirdi.