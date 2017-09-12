Arakanlı Siviller Mayınlar Nedeniyle Sakatlandı!

Arakan’da uzun bir süredir devam eden zulüm, 25 Ağustos’tan bu yana Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çeteler tarafından gerçekleştirilen saldırılarla tekrar gündeme geldi.

Hâlen devam eden söz konusu saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetti. Saldırılardan sağ kurtulmayı başaran siviller ise çeşitli yollarla Bangladeş’e geçmeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, saldırıların başladığı 25 Ağustos’tan bu yana Arakan’dan Bangladeş’e geçen sivillerin sayısının 313 bine ulaştığı bildirildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, BBC, Arakan’daki şiddetten kaçarken Myanmar ordusuna ait mayınlara basarak uzuvlarını kaybeden Arakanlı Müslümanlarla konuştu.



Sabequr Nahar, iki bacağını da kaybetti.



Roshida Haque, 15 yaşındaki oğlunun hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.

“Yaraları O Kadar Kötü ki Ölmüş Gibiler”

Azizu Haque isimli 15 yaşındaki erkek çocuğu, Bangladeş’te tedavi gördüğü hastaneye vardığında iki bacağı da kopmuştu.

Annesi, başka bir hastanede tedavi altında olan kardeşinin de aynı durumda olduğunu söylüyor.

“Yaraları o kadar kötü ki ölmüş gibiler.” diyen annesi, “Allah’ın onları yanına alması daha iyi olur, çünkü çok acı çekiyorlar.” ifadelerini kullandı.

İçinde yaşadığı topluluk ordu tarafından hedef alındığı için Arakan’dan kaçtığını söyleyen Sabequr Nahar da mayına bastığı sırada üç oğlu ile birlikte sınırı geçmekte olduğunu söylüyor.

İki bacağını da kaybeden 50 yaşındaki yaralı kadın, “Üzerimize ateş açıldı, vurulduk ve mayın döşediler.” diyor.

“Geri Dönüşü Engellemek Amacıyla Döşeniyor”

Uluslararası Af Örgütü, Arakan’dan Bangladeş’e kaçış için kullanılan bölgelere Myanmar ordusunca saldırılardan kaçanların evlerine dönüşlerini engellemek amacıyla mayın döşendiğini söylemişti.

Örgüt, köylülerin sınır hattında buldukları ve etrafını kazarak açığa çıkardıkları bazı mayınların fotoğraflarını da yayımlamıştı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey yetkili Shahidul Haque da Myanmar yönetimine bağlı güçlerin Bangladeş’e göç eden Arakanlı Müslümanların Arakan’a geri dönmesini engellemek amacıyla iki ülke arasındaki sınır bölgesine mayın döşediğini açıklamıştı.