Arakanlı Müslümanların Mücadelesi Sürüyor!

Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çetelerin 25 Ağustos’ta başlattığı saldırılarda katliamdan kaçan Arakanlı Müslümanların Naf Nehri’ni geçişleri devam ediyor.

Bangladeş ve Myanmar’ı birbirinden ayıran Naf Nehri, günün her saatinde göçmenlerin akınına uğruyor.

Her yaştan Arakanlı Müslüman, ordu ve çetelerin yaktığı köylerinden kurtarabildikleri eşya ve yiyecekleri de beraberinde getiriyor.

Aileler hâlinde iki ülke arasındaki Naf Nehri’ni, pirinç tarlalarını geçmeye çalışan Arakanlılar, zaman zaman karşılarına çıkan göletleri balıkçıların yardımıyla aşıyor.

Günün her saatinde geçişlerin yaşandığı gözlenirken, insanlar çamurla kaplı 1 metre genişliğindeki toprak yığınlarının üzerinden geçerek Bangladeş’e ulaşıyor.

Zaman zaman derinliği bir metreyi aşan su ve balçığın içinden geçmek zorunda kalan göçmenlerin yaşadıkları korku ve panik her hâllerinden belli oluyor.

Naf Nehri’nin Myanmar kıyısına yakın yerlerde sık sık dumanların yükseldiği dikkat çekerken, göçmenlerin hava karardıktan sonra sınırı geçmek için yoğun çaba harcadıkları görülüyor.

Bangladeş sınırına ulaşan Müslüman göçmenler uzun yolculuklarının ardından yol kenarında dinlenirken, birçoğu ilk günlerini buralarda geçiriyor.

Bulabildikleri naylon veya brandaların altında giren aileler, yeni hayatlarının ilk saatlerini kamyonlardan atılan yiyecek ve giyecekleri beklemeyle tüketiyor.

Göçmenlerden maddî imkânları yeterli olanlar satın aldıkları bambularla derme çatma inşa ettikleri yerlerde ailelerini dış etkilerden korumaya çalışıyor.

Kaynak: AA