Arakanlı Müslümanların Cansız Bedenleri Yine Sahillere Vurdu!

Arakanlı Müslümanlara yönelik zulüm ve katliam devam ederken acı haberler birbiri ardına geliyor.

Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çetelerin saldırılarından kaçarak Bangladeş’e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan bir tekne daha Inani Plajı’nın yakınlarında battı.

İlk açıklamalarda 130 kişinin bulunduğu teknede 8’i çocuk olmak üzere en az 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Can Kaybı Sayısı 60’ı Geçti

Ancak gün aydınlanınca karanlık tablo ortaya çıktı. Teknedeki birçok sivilin cansız bedeni yine sahillere vurdu.

Faciayla ilgili açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM), can kaybı sayısının 60’ı geçtiğini tahmin ettiklerini duyurdu.

BM, 25 Ağustos’tan bu yana Arakan’daki saldırılardan kaçarak Bangladeş’e göç eden Arakanlı Müslümanların sayısının 500 bine yaklaştığını açıklamıştı.

Arakan’dan 1970’lerden Beri Göç Var

Myanmar’da 1970’lerden bu yana zulüm ve sistematik baskıya uğrayan Arakanlı Müslümanların yüzde 80’den fazlası, bu ülkedeki topraklarını terk ederek bölge ülkelerine göç etti.

Uluslararası Göç Örgütü ve bölge ülkelerdeki yetkililerin açıklamalarından derlenen tahmini verilere göre, 1970’lerden 2017’nin başına kadar 1 milyon 100 binden fazla Arakanlı Müslüman topraklarını terk etmek zorunda kaldı.

Bu dönemde Arakanlı Müslümanlardan 400 bini Bangladeş’e, 300 binden fazlası Pakistan’a, 300 bini Suudi Arabistan’a, 55 bini diğer Körfez ülkelerine, 100 binden fazlası Malezya başta olmak üzere Asya Pasifik ülkelerine ve 10 bini Hindistan’a yasal ya da yasa dışı yollardan göç etti.

“Kamplardaki Göçmenlerin 300 Bini Çocuk”

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac, kamplardaki göçmenlerin 300 binini çocukların oluşturduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Boulierac, UNICEF olarak insani yardımları sürdürdüklerini ancak temiz su eksikliğinden dolayı bölgede bulaşıcı hastalıkların yayılmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Yeni Şafak