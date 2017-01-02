Arakanlı Müslümanları Darp Eden 3 Polis Gözaltına Alındı

Bazı güvenlik güçlerinin Arakanlı müslümanları darp ettiğine dâir görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Myanmar hükümeti, bazı güvenlik güçlerinin Arakanlı müslümanları darp ettiğini ortaya koyan görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

AA’da yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin Maungdaw’daki sınır karakollarına düzenlenen saldırıların ardından kasım ayında Koe Tan Kauk köyündeki bir operasyon sırasında polis tarafından kayda alındığı belirtildi.

3 Polis Gözaltına Alındı

Açıklamada, 3 Kasım’da Norular Polis Karakolu’na saldırı düzenleyip bir polisi öldüren motosikletli 6 kişinin, Koe Tan Kauk’ta saklandıklarına dâir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin köye operasyon düzenlediği ifade edildi.

Videoda bazı polislerin operasyon sırasında köylüleri dövdüğü ve tekmelediğinin görüldüğüne işâret edilen açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerden kimliği belirlenen üç polisin gözaltına alındığına dikkat çekildi.

Açıklamada, gözaltına alınan polislerden Pyae Phyo Thwin’in ifadesine dayanılarak başka polislerin de gözaltına alınacağı ve mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi.

Operasyona katılan polislerden biri tarafından kaydedildiği ortaya çıkan görüntülerde güvenlik görevlisinin bir Arakanlı müslümanı darp ettiği, diğerinin de bir başka müslümanın yüzüne tekme attığı görülüyor.

Arakan’da 9 Ekim’de sınır karakollarına düzenlenen saldırılarda 13’ü güvenlik görevlisi 29 kişi ölmüştü. Saldırıların ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilmiş, operasyon başlatılmıştı.

“400 Arakanlı Öldürüldü”

Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana Arakan’da 400 Arakanlı müslümanın hayatını kaybettiğini belirtirken Myanmar hükümeti can kaybı sayısının 86 olduğunu savunmuştu.

Sınır karakollarının bulunduğu Maungdaw ve Yathay Taung kasabalarında nüfusun çoğunluğunu Birleşmiş Milletler tarafından dünyada en fazla zulüm gören topluluk olarak tanımlanan Arakanlı müslümanlar oluşturuyor.

Arakan’da 2012 yılında Budistler ile müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce Arakanlı müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.