Arakanlı Müslümanları Bu Kez de Sel Vurdu!

Bangladeş’in Cox Bazar kentinin 80 kilometre güneyinde Arakanlı Müslümanlar, meydana gelen sel nedeniyle eşyalarını ve derme çatma çadırlarını kaybetti.

Maungdaw’dan Bangladeş’e geçen 34 yaşındaki Raşida Mucib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmar ordusunun kocasını öldürdüğünü, 3 küçük çocuğuyla Arakan’ı terk ettiğini anlattı.

Kaçarken yanına almayı başardığı az sayıdaki eşyanın da sel sularına kapıldığını söyleyen Raşida Mucib, “Arakan’dan buraya ulaşmak için 5 gün yürüdük, şimdi ise her şeyimizi kaybettik.” dedi.

İçinde bulundukları durumu “ilahi bir sınav” olarak değerlendiren Mucib, çocuklarıyla barınacağı başka bir yer arayacağını kaydetti.

67 yaşındaki Salim Hüseyin de durumunu “Ne yapacağımı bilmiyorum.” sözleriyle dile getirdi.

Sular altında kalan bölgedeki yüzlerce Arakanlı Müslüman, çocuklarını ve eşyalarını korumak için büyük çaba sarf ederek bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.

400 Binden Fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş’e Geçti

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve çeteler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hâle getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hâlen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar’dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş’e geçiyor.

Bangladeş’e 25 Ağustos’tan bu yana 421 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı. UNICEF, Myanmar’dan kaçıp Bangladeş’e gelenler arasında 250 binden fazla çocuk olduğunu duyurmuştu.