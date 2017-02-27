'Arakanlı Müslümanlara Uygulanan Şiddet Tahminlerin Ötesinde'

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27.02.2017 23:27
'Arakanlı Müslümanlara Uygulanan Şiddet Tahminlerin Ötesinde'
Birleşmiş Milletler, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddetin tahmin edilenin çok ötesinde olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddetin tahmin edilenin çok ötesinde olduğunu söyledi.

Raportör Lee, Bangladeş'in başkenti Dakka ile Cox's Bazar kasabasında bulunan Leda sığınmacı kampına gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaretin ardından yaptığı yazılı açıklamada, 9 Ekim 2016'dan sonra Myanmar Sınır Koruma Polislerinin saldırılarından Bangladeş'e kaçmak zorunda kalan Arakanlı ailelerle görüşme fırsatı bulduğunu aktardı.

Lee, Arakanlı Müslümanların boğazlarının kesildiği, ayırım gözetmeksizin ateş açıldığı, ateşe verilen evlerde insanların bağlanarak yakıldığı, küçük çocukların ateşe atıldığı, tecavüz ve cinsel şiddeti içeren "korkunç" iddiaları raporlaştırdığını belirterek, "Bu ailelerin şahit oldukları ve yaşadıkları şiddettin büyüklüğü daha önce tahmin ettiğimden çok daha kapsamlı." ifadesini kullandı.

Lee ayrıca, Myanmar hükümetine daha ciddi insan hakları ihlalleri yaşanmaması için harekete geçme ve söz konusu iddiaları araştırmak üzere kapsamlı, bağımsız ve tarafsız soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Arakan'da 9 Ekim'de sınır karakollarına saldırılar düzenlenmiş, 13'ü güvenlik görevlisi 29 kişi ölmüştü. Saldırılarla ilgili 600 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırıların ardından Myanmar ordusu, bölgede güvenlik operasyonları başlatmıştı.

Arakanlı Müslümanlar dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana yaklaşık 400 Arakanlı Müslümanın öldüğünü, çok sayıda kadına tecavüz edildiğini ve köylerin yakıldığını belirtmişti.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Thaung Tun önceki hafta Arakan'da istikrar sağlandığı için operasyonlara son verildiğini açıklamıştı.

AA

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