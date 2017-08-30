“Arakanlı Müslümanlar Soykırımla Karşı Karşıya”

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Myanmar ordusu ve Budist çeteler tarafından Arakan’daki Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen katliamları kınadı.

AA’da yer alan habere göre, Arakan’daki Müslümanların “soykırımla” karşı karşıya olduğunu belirten Yeneroğlu, “Srebrenitsa katliamında kötü bir sınav veren dünya kamuoyu şimdi de Arakanlıların maruz kaldığı soykırımı hatırlatan şiddetle sınanmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) duruma derhal müdahale etmelidir. İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) da sorumluluk almaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu, Arakan’da, dünyanın gözleri önünde, tüyler ürpertici olaylar yaşandığına dikkat çekerek, Myanmar ordusunun genç-ihtiyar, kadın-erkek demeden sivilleri öldürdüğünü belirtti.

“Uluslararası Sistem, Olayları Önlemede Etkisiz”

Avrupa Rohingya Konseyi’nin “saldırılarda 3 günde 2 ila 3 bin kadar Müslümanın katledildiğine” ilişkin bilgiyi yineleyen Yeneroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da 20 binin üzerinde kişinin yerlerinden edildiğini, birçok köyün sistematik saldırıya maruz kaldığını belirtti. BM, 3 bin kişinin Bangladeş’e iltica ettiğini duyurdu. Arakanlı Müslümanlar soykırımla karşı karşıyadır. Başta bölge güçleri olmak üzere, BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) saldırıları kınamaktan öteye geçememeleri esef vericidir. Ordu teröründen kaçıp Bangladeş’e sığınmaya çalışan insanların büyük bölümünün bu ülke tarafından kabul edilmemesi ise ayrı bir trajedidir. Arakanlı Müslümanlar adeta bölgeye hapsedilmiş vaziyettedir. Bu derece yalnız bir şekilde şiddet ve ölümle baş başa bırakılmaları, BM Güvenlik Konseyi’nce temsil edilen uluslararası güvenlik sisteminin olayları önlemede ne kadar etkisiz olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.”

“Müslümanlara Geri Dönme İmkânı Tanınmalı”

Yeneroğlu, Myanmar yönetimine “şiddeti” ivedilikle sonlandırma çağrısı yaparak, Müslümanlara yerleşim yerlerine geri dönme imkânı verilmesini istedi.

BM’ye “vahşet” karşısında Myanmar yönetimine karşı caydırıcı tüm opsiyonları değerlendirmesi tavsiyesinde bulunan Yeneroğlu, şunları kaydetti:

“Gerekirse müdahale etmelidir. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve bölge güçlerini de olayların durması yönünde sorumluluk almaya çağırıyorum. Myanmar Hükümeti ile Arakanlılar arasındaki sorunun köklü bir şekilde çözülmesi elzemdir. Aksi takdirde şiddet dalgasının tüm Arakanlıların yok edilmesine kadar süreceği aşikârdır.”