Arakanlı Müslümanlar Myanmar Zulmünden Kaçıyor

Myanmar hükümetinin Arakan Müslümanlarına yönelik artan baskı ve zulümleri sebebiyle her şeyini geride bırakıp kaçan binlerce sivil, dağlar üzerinden Bangladeş'e kaçmaya çalışıyor.

Myanmar askerlerin son katliamında 200'e yakın Rohingya Müslümanının öldürüldüğü belirtiliyor.

Arakan'da son durum:

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Cuma sabahından bu yana Myanmar askerleri tarafından başlatılan operasyonda yaklaşık 200 Rohingya Müslümanı katledildi. Ölenlerin yarısı çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Yaralı sayısı 800’ü geçmiş durumda.

Bangladeş hükümetinin mülteci girişini engellediği belirtilse de son birkaç günde 10 ile 15 bin arası Myanmar'ın Rohingyalı Müslümanları Arakan’dan yasadışı yollarla Bangladeş’e girişine izin verdiği ifade ediliyor.

Yaklaşık 40 bin Rohingyalı Müslüman Bangladeş’e giremediği için sınıra yakın dağlık bölgede sığınmış halde bulunuyor.

Myanmar Arakanlı Müslümanları ‘terörist’ ilan etti

Myanmar'da zulüm ve baskı altında olan Arakanlı Müslümanlar, yayınlanan dua görüntüleri sebebiyle Myanmar hükümeti tarafından 'terörist' olarak adlandırıldı. Arakanlı Müslümanların evleri yakıldı yıkıldı, köylerinden terk etmeye zorlandı. Zulmün her türlüsüne şahit olan Arakanlı Müslümanların yaşadıklarına dünya sessiz kalıyor.

300'den fazla cami, ev, medrese, okul yakıldı!

Buthidaung, Maungdaw ve özellikle Rathedaung bölgelerinde Rohingyalı Müslümanlara ait 300’dan fazla ev, cami, Kuran kursu - medrese, okul ve dükkân yakıldı.

30'a yakın köyden insan can güvenliği için köyleri terk edip dağlık bölgelerde sığınıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın bölgeden aldığı bilgilere göre, şu an ihtiyaç duyulan bazı maddeler şöyle: