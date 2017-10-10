Arakanlı Müslümanlar İçin “Güvenli Bölge” Çağrısı

Yerel basınının Bangladeş’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Bangladeş Maliye Bakanı AMA Muhith ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM’nin New York’taki merkezinde bir araya geldiği bildirildi.

Toplantıda, Myanmar’da ordu ve Budist çetelerin saldırılarından kaçarak Bangladeş’e göç eden Arakanlı Müslümanlar için bu ülkede “güvenli bölge” oluşturulması talebinde bulunan Muhith, Arakan’da yaşanan “insani krizin” aşılması için bir an önce harekete geçilmesine yönelik çağrı yaptı.

Guterres de BM’nin Arakanlı Müslümanlar konusunda Bangladeş’le en üst düzeyde işbirliği yapacağını belirterek, BM’nin sorunun çözülmesine yönelik elinden geleni yaptığını savundu.

Binlerce Arakanlı Katledildi

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200’den fazla köy, ordu ve çeteler tarafından yok edildi.

Myanmar’da 1970’lerden bu yana sistematik saldırılarla “etnik temizliğe” maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslümanın yüzde 84’ü çevre ülkelere göç etti.

Kaynak: AA