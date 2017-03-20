Arakanlı Müslümanlar İçin 3,2 Milyon Dolarlık Yardım Çağrısı

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20.03.2017 15:26
Arakanlı Müslümanlar İçin 3,2 Milyon Dolarlık Yardım Çağrısı
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Arakan’dan Bangladeş’e iltica eden Arakanlı müslümanların ihtiyaçlarının karşılanması için acil yardım çağrısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’ndan (IFRC) yapılan yazılı açıklamada, geçen ekim ayından bu yana Bangladeş’e 75 bin Arakanlı müslümanın geçiş yaptığı bildirilerek, Arakan’ın kuzeyinde yaşanan şiddet olaylarından kaçan müslümanların Bangladeş’in güneydoğusuna iltica etmek zorunda kaldıkları vurgulandı.

“3,2 Milyon Dolara İhtiyaç Var”

AA’da yer alan habere göre, Cox’s Bazar kasabasındaki mülteci kampına geçen Arakanlıların plansız ve kötü şartlarda yaşadığına işaret edilen açıklamada, yeni gelen 25 bin mültecinin temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için 3,2 milyon dolar acil yardıma ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

IFRC açıklamasında, son 30 yılda Arakan’dan 300 bin ila 500 bin arasında müslümanın Bangladeş’e geçtiğine, Cox’s Bazar’a bağlı Ukhiya ve Teknaf bölgelerinde 33 bin mültecinin kötü şartlara sahip geçici kamplarda yaşamak zorunda kaldığına değinildi.

“Yeterince Gıda ve Beslenme İmkânlarından Yoksunlar”

Bangladeş’teki IFRC Başkanı Azmat Ulla, ülkesindeki mültecilerin çok zor şartlarda yaşadığını aktararak, “Birçoğu düzenli sağlık hizmetlerine erişim sağlayamıyor. Ayrıca yeterince gıda ve beslenme imkânlarından da yoksunlar. Barınma sorunu da bir diğer önemli konu çünkü mülteciler insani standartların çok altındaki geçici yapılarda yaşıyor.” ifadesini kullandı.

Ulla, sel ve kasırga mevsiminin yaklaştığı uyarısında bulunarak, mültecilere verilen desteğin arttırılmasını istedi.

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