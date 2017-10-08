Arakanlı Müslümanlar: Gidecek Bir Yerimiz Yok

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da sivillere yönelik düzenlediği saldırılardan kaçan Müslümanların göç ettiği Bangladeş’teki kamplar giderek kalabalıklaşıyor.

Ağustos ayından bu yana yarım milyondan fazla kişi hayatta kalabilmek için Arakan’ı terk etti.

Göçmen kamplarına yardım taşıyanlar, yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıkların kapıda olduğunu söylüyor.

Beş yaşının altında en az 145 bin çocuk gıda yetmezliği ile karşı karşıya. Risk altındakilerin toplam sayısı ise 218 bin.

“Yemek Bekliyoruz, Açız”

Euro News’ta yer alan habere göre, kampa yeni katılanlardan Muhammed Hüseyin adlı bir göçmen, “Bangladeşli askerler bizi bir kamyonla alarak buraya yerleştirdi. Hâlen yiyecek yemeğimiz yok. Yemek bekliyoruz, açız.” diyor.

Noor Alam isimli göçmen ise arafta kalmış gibi hissettiklerini söyleyerek, “Biz, bize Rohingyalı dendiği için öldürülüyoruz. Myanmar’da bize ‘Siz Rohingyalı değil, Bangladeşlisiniz.’ deniyor. Arakan’da Bangladeşli olarak görülüyoruz. Bangladeş‘e geldiğimizde ise bize Rohingyalı diyorlar. Biz nereye gideceğiz? Bizim gidecek bir yerimiz yok.” ifadelerini kullanıyor.

(Tıklayın: “Arakanlılar Kendi Yurtlarında Onurlu Bir Hayata Kavuşturulmalı” )

Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu: Diyaloğa Hazırız

Bu arada, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu’nun bölgeye insani yardımların ulaştırılması için tek taraflı ilan ettiği ateşkesin süresi pazartesi günü doluyor.

Örgüt, Myanmar hükümeti ile diyaloğa hazır olduğunu duyurdu.

Bu çağrıya yanıt vermeyen hükümetse daha önceki açıklamalarında ateşkesi tanımadığını ve “teröristlerle” müzakere masasına oturmayacaklarını bildirmişti.