Arakanlı Müslümanlar: Bizi Katlediyorlar!

Arakan’daki Müslümanların yıllardır dur durak bilmez bir şekilde maruz kaldıkları zulüm son günlerde Myanmar ordusu ve Budist çeteler tarafından gerçekleştirilen katliamlarla tekrar gündeme geldi.

Ordu ve çeteler tarafından gerçekleştirilen saldırılardan kaçan binlerce Arakanlı, Bangladeş sınırına yığıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ara bölgede sıkışıp kalan Arakanlılar, işkenceye uğradıklarını, Arakanlı gençlerin Myanmar ordusuna mensup güçleri tarafından öldürüldüğünü söylüyor.

“Myanmar’da bize işkence ediyorlar. Bizi dövüyorlar, öldürüyorlar.” diyen Hümeyra Begüm isimli Arakanlı kadın, “Bir erkek kardeşimi öldürdüler. Diğer ikisi de yaralandı, hastanede tedavi ediliyorlar.” ifadelerini kullanıyor.

“Myanmar ordusu oğlumu öldürdü. Ben şimdi nasıl yaşarım? Kaç kuşaktır orada yaşıyorduk. Babam Burma’da (Myanmar) öldü.” diyen Dildar Ahmed, “İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Japonya savaşırken de oradaydık. Bize bir şey yapmadılar. Şimdi bize, ‘Siz Burma’dan değilsiniz.’ diyorlar. Bizi, Arakanlıları katlediyorlar. Artık buna dayanamıyoruz. Canımızı kurtarmak için Bangladeş’e geldik.” açıklamalarında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler’ce (BM) “dünyanın en çok zulüm görmüş halkı” şeklinde nitelendirilen Arakan’daki Müslümanlar, vatandaşlık hakkı da dâhil olmak üzere birçok temel haktan mahrum bırakılıyor.