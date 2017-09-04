Arakanlı Müslümanlar: Bizi Diri Diri Yaktılar!

Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çeteler tarafından Arakan’da düzenlenen saldırılardan kaçan ve Bangladeş’e göç edenlerin sayısı 73 bine ulaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Bangladeş’teki bölge sözcüsü Vivian Tan, “Bangladeş’e sığınanların çoğu tükenmiş hâlde, bazıları günlerdir hiçbir şey yemediklerini söylüyor ve travma yaşıyor.” açıklamasında bulundu.

Saldırılarda çok sayıda Arakanlı da hayatını kaybetti. Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle can kaybı sayısı saptanamıyor.

“Diri Diri Yaktılar”

Bangladeş’e göç eden Arakanlılarla görüşen New York Times, facianın kirli yüzünü ortaya çıkardı.

Raşid Ahmed isimli 46 yaşındaki köylü, “Ardımızda artık ne bir köy ne de insanlar kaldı.” dedi.

Bangladeş’e göç eden bir başka Arakanlı olan Çut Plin Köyü’nden Abdurrahman (41) ise “Bizi toplayıp bir bambu kulübeye hapsettiler. Sonra kulübeyi ateşe verdiler. Erkek kardeşim burada öldü. Burmalı askerler onu yaktı. Akrabalarımın cesetlerini tarlada bulduk. Üzerlerinde kurşun izleri ve derin kesikler vardı. 6 ve 8 yaşlarındaki 2 yeğenimin elleri kesilmişti.” ifadesini kullandı.

Aynı köyden Sultan Ahmed (27), “Bazı insanların başı kesilmişti. Çoğu doğranmıştı. Bunu görünce evin arkasından kaçtık.” sözleriyle dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Kaynak: Karar