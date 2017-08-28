Arakanlı Müslümanlar Bangladeş Sınırında Sıkıştı

Bangladeş Sınır muhafızlarından Korgeneral Manzurul Hasan Han, Bangladeş'e geçmeye çalışan bine yakın Arakanlı Müslüman'ın kordona alındığını açıkladı.

Bangladeş'e girişleri sınır muhafızlarınca engellenen yüzlerce Arakanlı Müslüman'ın da sınırdaki Banbardan bölgesindeki sahipsiz topraklarda sıkışıp kaldığı kaydedildi.

Kharangakhali sınır noktası yetkilisi Celal Ahmed, yaptığı açıklamada, dün gece Cox's Bazar kentindeki iki sınır noktasından yaklaşık 2 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e girdiğini söyledi.

Myanmar-Bangladeş sınırındaki görgü tanıkları, sınır bölgesinde silah sesleri duyulduğunu ve Myanmar semalarında askeri helikopterlerin dolaştığını belirtti.

25 Ağustos' ta Myanmar'da 26 sınır polis karakoluna eşzamanlı saldırı yapılmıştı. Saldırılar sonrası çıkan olaylarda bugüne kadar 96 kişi hayatını kaybetti.