Arakanlı Müslümanlar Aylardır Yerinden Ediliyor

»Ana Sayfa»Arakan
30.01.2017 23:53
Arakanlı Müslümanlar Aylardır Yerinden Ediliyor
Birleşmiş Milletler, askeri operasyonların devam ettiği Myanmar'ın Arakan eyaletinde, Ekim 2016'dan bu yana 92 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın yerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Eşgüdüm Ofisinden (UNOCHA) yapılan açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde güvenlik operasyonları ve şiddet dalgası nedeniyle yerinden edilen Rohingya (Arakanlı Müslüman) sayısının 92 bini aştığı belirtildi.

Şiddet dalgasının en çok etkilediği Arakan'ın kuzeyinde 23 bin kişinin ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldığı, 69 bin kişinin ise komşu Bangladeş'e sığındığı kaydedildi.

Bölgede 13 Ocak'tan bu yana 35 bin kişiye acil gıda yardımı yapıldığı ancak koruma faaliyetlerinin geçici olarak durduğu ve uluslararası yardım görevlilerinin çoğunun ilçe merkezleriyle sınırlanmış olduğu ifade edildi.

Ayrıca şiddet olayları nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Kaçin ve kuzeydoğusundaki Şan eyaletlerinde de 11 bini yakın dönemde olmak üzere 23 bin kişinin yerinden olduğu aktarıldı.

Myanmar'da 1982 yılında çıkan bir yasayla Arakanlı Müslümanların vatandaşlıkları elinden alınmıştı. Yasa, Arakanlı Müslümanları vatansız hale getirirken, seyahat özgürlüğü, temel eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma ve mülkiyet dokunulmazlığı gibi temel haklarını da kaldırmıştı.

BM, Arakanlı Müslümanları "dünyanın en çok zulüm gören halkı" olarak tanımlıyor.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BM: Arakanlı Müslümanlar Öldürülüyor, Tecavüze Uğruyor17 Aralık 2016 Cumartesi 00:32
  • Myanmar Ordusu Arakanlılara Ait Bin 500 Binayı Yaktı13 Aralık 2016 Salı 23:58
  • Arakanlı Müslümanlar Sığınacak Liman Arıyor!13 Aralık 2016 Salı 14:58
  • Myanmar'dan Komşu Ülkelere Arakan Daveti12 Aralık 2016 Pazartesi 17:19
  • Arakanlı Müslümanlar Yaşadıkları Zulmü Anlattı11 Aralık 2016 Pazar 09:04
  • Arakanlı Roshid: Yakılan Cesetler Kokuyordu09 Aralık 2016 Cuma 14:27
  • Arakanlı Begum: Ailemde Hiç Erkek Bırakmadılar06 Aralık 2016 Salı 12:36
  • “Myanmar Askerleri Oğlumu Yanan Evin İçine Attı”05 Aralık 2016 Pazartesi 13:59
  • Arakan’da “İnsanlığa Karşı Suç” İşleniyor!05 Aralık 2016 Pazartesi 12:11
  • Arakanlı Menisa: Kocamın Boğazını Bıçakla Kestiler04 Aralık 2016 Pazar 13:24
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    1982 Anayasası
    1982 Anayasası
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim