Arakanlı Müslümanlar Aylardır Yerinden Ediliyor

Birleşmiş Milletler, askeri operasyonların devam ettiği Myanmar'ın Arakan eyaletinde, Ekim 2016'dan bu yana 92 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın yerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Eşgüdüm Ofisinden (UNOCHA) yapılan açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde güvenlik operasyonları ve şiddet dalgası nedeniyle yerinden edilen Rohingya (Arakanlı Müslüman) sayısının 92 bini aştığı belirtildi.

Şiddet dalgasının en çok etkilediği Arakan'ın kuzeyinde 23 bin kişinin ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldığı, 69 bin kişinin ise komşu Bangladeş'e sığındığı kaydedildi.

Bölgede 13 Ocak'tan bu yana 35 bin kişiye acil gıda yardımı yapıldığı ancak koruma faaliyetlerinin geçici olarak durduğu ve uluslararası yardım görevlilerinin çoğunun ilçe merkezleriyle sınırlanmış olduğu ifade edildi.

Ayrıca şiddet olayları nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Kaçin ve kuzeydoğusundaki Şan eyaletlerinde de 11 bini yakın dönemde olmak üzere 23 bin kişinin yerinden olduğu aktarıldı.

Myanmar'da 1982 yılında çıkan bir yasayla Arakanlı Müslümanların vatandaşlıkları elinden alınmıştı. Yasa, Arakanlı Müslümanları vatansız hale getirirken, seyahat özgürlüğü, temel eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma ve mülkiyet dokunulmazlığı gibi temel haklarını da kaldırmıştı.

BM, Arakanlı Müslümanları "dünyanın en çok zulüm gören halkı" olarak tanımlıyor.