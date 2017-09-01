Arakanlı Müslüman Kadınlar Dehşeti Anlattı!

Sosyal medya üzerinden yayımlanan ve Bangladeş sınırındaki Teknaf’ta kaydedilen görüntülerde, adının Raşida Begüm, yaşının 25 olduğunu söyleyen kadın, “Budistler zulüm yapıyor, evlerimizi yakıyor, kızlarımıza tecavüz ediyor ve çocuklarımızı öldürüyor.” ifadesini kullandı.

Yaşadıkları bölgede kendilerine saldırıldığını, bomba atıldığını dile getiren Begüm, “4-5 gündür yiyecek bulamadık. Zorla buraya ulaştık. Bir oğlumu kaybettim.” sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.

Görüntüyü çeken kişinin, geldiği bölgeye geri dönmek isteyip istemediğini sorması üzerine Begüm, “Bize saldırırlarken gidemeyiz, saldırmazlarsa gidebiliriz.” dedi.

Begüm, “Buraya geldikten sonra bize yapılan yardımlarla yemek yiyebildik. Oradaki evleri yakıyorlarmış, orada olanları da öldürüyorlar. Elimizde giyecek elbise yok, yemek pişirecek tencere yok ve yiyecek ekmek yok. Nasıl yiyeceğiz? Nasıl yaşayacağız? Müslüman kardeşlerimiz yardım edince yiyebiliriz.” şeklinde konuştu.

“Budistler Çok Zulüm Yaptı, Evleri Yaktı, Bomba Attı”

Sosyal medyada yayımlanan başka bir videoda 55 yaşındaki Embiya Hatun, “Budistler çok zulüm yaptı, evleri yaktı, bomba attı. Bu nedenle orada kalamadık ve buraya göç ettik.” dedi.

Bangladeş’e geçerken Naf Nehri’ni geçemedikleri için bir adaya çıktıklarını ve orada zulümler olduğunu anlatan Hatun, “Bazı kişileri öldürdüler, bazılarını boğdular. Biz de bir şekilde Bangladeş’e ulaştık. Ağaçlık alanda bir gün boyunca saklandım. Allah beni kurtardı.” sözleriyle zorlu yolculuğunu aktardı.

Kaçış sürecinde birkaç gün aç kaldıklarını ve görüntülerin kaydedildiği bölgeye ulaşınca kendilerine yardımların ulaştığını anlatan Hatun, “Şu an siz yardımcı olunca veya Müslüman ülkelerden yardım gelince yaşayabileceğiz. Bizim burada hiçbir şeyimiz yok. Ülkemize barış gelince geri dönebiliriz, şimdiki durumlarda dönemeyiz.” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA