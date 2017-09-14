Arakanlı Küçük Kız Çocuğu: En Sevdiğim Elbisemi Yanıma Alamadım

Arakan’da uzun bir süredir devam eden zulüm, 25 Ağustos’tan bu yana Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çeteler tarafından gerçekleştirilen saldırılarla tekrar gündeme geldi.

Hâlen devam eden söz konusu saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetti. Saldırılardan sağ bir şekilde kurtulmayı başaran siviller ise çeşitli yollarla Bangladeş’e geçmeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan son açıklamada, saldırıların başladığı 25 Ağustos’tan bu yana Arakan’dan Bangladeş’e geçen sivillerin sayısının 400 bine yaklaştığı bildirildi.

BBC tarafından hazırlanan ve BBC Türkçe tarafından altyazı eklenerek Twitter’da paylaşılan videoda Bangladeş’e göç etmeyi başaran Arakanlı Müslümanlar yaşadıkları zor anları anlatıyor.

“Şu Anda Zor Bir Durumdayım”

“Ordu evimizi ateşe verdi ve askerler kardeşlerimden birini yaktı. Çok üzüldüm, o an benimle ne problemleri olduğunu ve ne yiyebileceğimi düşündüm.” diyen Rehana isimli kadın, “Zorda kalırsam kullanırım diye altın almıştım. Çeteler evimizi basmak için geldiğinde altını toprağa gömdüm ve kaçtım. Şu anda zor bir durumdayım ve çok üzgünüm. Altınım olmadan nasıl hayatta kalacağım?” ifadelerini kullanıyor.

“Çeteler Herkesi Öldürüyordu”

Makyaj yapmayı çok sevdiğini ve bu yüzden de yanına makyaj malzemeleri aldığını söyleyen Asiya Bibi isimli küçük bir kız çocuğu ise çetelerin herkesi öldürdüğünü ve bundan dolayı da en sevdiği elbisesini yanına alamadığını kaydediyor.

“Her Şeyimi Geride Bıraktım”

“Yaşlıyım ve yürüyemiyorum, bu yüzden bir miktar para dışında yanıma hiçbir şey alamadım.” diyen Nur Muhammed isimli yaşlı adam ise “Her şeyimi geride bıraktım, en değerli şeyim olan sığırlarımı da. Onları çocuğum gibi yetiştirdim, çok sevdim. Ve şimdi onları çok özlüyorum.” sözleriyle üzüntülerini paylaşıyor.

Videoyu ilgilerinize sunuyoruz: