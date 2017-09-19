Arakanlı Kardeşlerimizin ‘Açık Hava Hapishanesi’nin Bile Gerisindeki Yaşam Şartları

DÜNDEN BUGÜNE ARAKAN MESELESİ - 3

HAŞİM AY / HAKSÖZ-HABER

Sosyalist-Budist Myanmar Devletinin Gelişimi ve Arakan Sorununun Derinleşmesi

1946 yılında Arakan’daki Müslüman liderler Kuzey Arakan Müslümanlar Birliği’ni kurmuş ve ayak sesleri duyulan Pakistan devletinin Bangladeş bölümüne bağlanmayı talep etmiştir. Bu talep Budistler tarafından Arakan Müslümanlarına yönelik saldırıları arttırmanın enstrümanı olarak kullanılmıştır. Daha sonra 1948 yılında Burma Birliği’nin kurulmasıyla yeni hükümet bölgede ayrı bir Müslüman devlete bağımsızlık veya otonomi vermeyi ve bölgenin Doğu Pakistan (Bugünkü Bangladeş) tarafından ilhakını reddetti. Böylece Rohingyalar 1950’lerden itibaren yoğunlaşan Burma’dan ayrılma çabalarına başlamış oldu. “Mujahideen Fighters-Mücahid Savaşçılar” olarak organize olan bölge müslümanları tek taraflı olarak özerk yönetim kurma yoluna gitti. Ve saldırılarını yoğunlaştıran Burma/Myanmar devletine karşı müdafaa amaçlı olarak cihat ilan etti. Fakat bu talep ve direniş 1961’e kadar hükümet güçlerince bastırıldı ve zamanla gücünü kaybetti. 1962 yılında sosyalist askeri cuntanın işbaşına geçtiği ülkede katı Sosyalist ve Budist politikalar icra edildi. 1962 yılında askeri darbeyle iktidara gelen komünist General Ne Win, devletin tüm imkânlarını Müslümanları yok etmek için seferber etti. Hazırlanan “Burma Sosyalist Parti Programı”nda, her türlü yol kullanılarak Müslümanların dinlerinden uzaklaştırılması hedefleniyordu. Sosyalizm ve Budizm’in nasıl yan yana geldiğini yazı dizimizin bir sonraki bölümünde izah etmeye çalışacağız inşallah.

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