Arakanlı Direnişçiler İnsani Yardım Çalışmaları İçin 'Ateşkes' İlan Etti

Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlar tarafından kurulan direniş grubu, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu, bölgede geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Bir ay boyunca geçerli olacak olan ateşkes döneminde insani yardım kuruluşları ve uluslararası gözlemciler Arakan'a davet edildi.

Pazar günü Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) tarafından yayınlanan açıklamada "Arakan'a insani yardımların ulaştırılması için Maungdaw, Buthiadaung ve Rathedeung şehirlerinde geçici ateşkes ilan ediyoruz" denildi. Açıklamaya göre, Arakanlı direnişçiler 10 Eylül ve 9 Ekim tarihleri arasında geçerli olan ateşkes süresince Myanmar ordusu birliklerini hedef almayacak.

İnsani yardım kurulularına çağrı

İnsani yardım kuruluşlarına çağrı yapılan açıklamada, "Ateşkes dönemi boyunca, bölgedeki krizin kurbanlarına yardımcı olmaları için tüm duyarlı aktörlerin ve yardım kuruluşlarının Arakan'daki girişimlerini destekliyoruz." denildi.

Ayrıca Arakan'daki insan hakları ihlallerini araştırma amacıyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan komisyonun 'en kısa zamanda' görevini yerine getirmesini istendi. 24 Mart'ta kurulan komisyon Arakan'da Müslüman azınlığa karşı yürütülen sistematik şiddet kampanyasını araştırılması için görevlendirilmişti.

"Ateşkes ilan edin"

Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu, Myanmar yönetimine de seslenerek krizden etkilenen tüm taraflara yardım ulaşması için ateşkes ilan etmeye çağırdı. Karşılıklı ateşkesin sağlanması durumunda etnik ve dini kimliğine bakılmaksızın tüm mağdurlara yardım ulaştırılacağı bildirildi.

Myanmar'da Budist yönetim ile Müslüman azınlık arasıdaki tansiyon geçtiğimiz ay yeniden yükseldi. Ordunun sivillere yönelik saldırıları sürerken Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı Cuma günü yaptığı açıklamada Myanmar'daki şiddet olayları nedeniyle komşu ülke Bangladeş'e sığınanların sayısının 270 bine ulaştığı bildirmişti.

Kaynak: Mepa News